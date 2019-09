In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Oerlenbach in der Karl-Karch-Straße ein schwarzer Pkw zerkratzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro. Die Polizei ist in diesem Fall auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die in besagter Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden deshalb gebeten sich mit der Polizei in Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol