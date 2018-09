Auto wurde mutwillig zerkratzt

Im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 18 Uhr, wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Audi A 3 mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Mögliche Tatorte sind die Parkplätze eines Einkaufsmarktes am "Oberen Tor" in Ebermannstadt oder eines Marktes in der Balthasar-Neumann-Straße in Gößweinstein. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von 2000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Tel. 09191/7388-0.