Auto wurde im Parkhaus beschädigt

In der Zeit von Freitag, 9 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, parkte eine 31-Jährige ihren weißen VW Polo im Parkhaus am Theater . In dieser Zeit stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen den Polo und verursachte eine Schramme am linken hinteren Kotflügel . Ohne sich um den Schaden von circa 500 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90.