Auto wurde auf Parkplatz beschädigt

Am Dienstagmorgen zwischen 7.45 und 8.40 Uhr parkte ein 29-jähriger Mann seinen schwarzen Opel Astra im hinteren Bereich des Berufsschulparkplatzes in der Seestraße. In diesem Zeitraum blieb ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken vermutlich mit einem Außenspiegel am linken Fahrzeugheck des Opels hängen und flüchtete. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Zeugen die im Tatzeitraum ebenfalls auf dem Berufsschulparkplatz waren und Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei, Tel.: 0971/714 90, melden. pol