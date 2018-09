Auto wird vor Baumarkt angefahren

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes, Im Kehläcker, wurde am Donnerstag, zwischen 14 und 14.45 Uhr ein weißer Suzuki an der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion in Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030. pol