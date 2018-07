Auto wird von Radfahrer angefahren

red



Von einer vorübergehenden Unfallflucht berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. Am Freitag zur Mittagszeit fuhr ein 21-Jähriger mit einem VW-Kleinbus in Schönstädt. In einer Kurve kam ihm ein Fahrradfahrer entgegen und stieß gegen die hintere linke Fahrzeugseite des VW . Beide Verkehrsteilnehmer hielten an der Unfallstelle an. Im Gespräch verweigerte der Radfahrer die Herausgabe seiner Personalien. Er entfernte sich schließlich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr auf dem Radweg in Richtung Waltersdorf davon. Der VW-Fahrer traf den Radfahrer in Waltersdorf am Ende des Radweges wieder. Der amtsbekannte 66-jährige Radfahrer gab erst jetzt seine Personalien wahrheitsgemäß an.