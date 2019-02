Auto wird mit Farbe beschmiert

Im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag wurde ein in der Andreas-Limmer-Straße in Kronach geparkter Renault Twingo von einem Unbekannten beschädigt. Der oder die Täter hatten den Kleinwagen mit weißer und grauer Farbe beschmutzt und hierbei einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht.