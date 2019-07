Am Donnerstag kurz vor Mitternacht befuhr ein 43-Jähriger mit seinem VW Touran die B 85 von Ludwigsstadt in Richtung Steinbach a.Wald. Kurz vor dem Ortseingang wechselte ein Reh über die Straße und stieß gegen den Pkw. Das Tier flüchtete in den Wald. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von 500 Euro.