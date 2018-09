Auto von vorn bis hinten markiert

Wie der Polizei erst jetzt angezeigt worden ist, wurde in der Zeit zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, ein roter VW Polo von einem Unbekannten beschädigt. Er verkratzte mit einem spitzen Gegenstand nahezu die gesamte Beifahrerseite. Der Sachschaden wird von den Ordnungshütern auf mindestens 500 Euro geschätzt. Das Fahrzeug stand während der Tatzeit am Kirchplatz. Da an diesem Wochenende die traditionelle Kirchweih im Ort stattfand, hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen. Diese Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09162/92710 bei der Polizeiinspektion in Scheinfeld oder unter 09161/ 8853-0 bei der Inspektion in Neustadt/Aisch entgegengenommen.