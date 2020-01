Auto von Unbekannten verkratzt

Auf dem Parkplatz des Erlebnisbades Sinnflut wurde am Samstagnachmittag in der Zeit von 14.10 Uhr bis 16.30 Uhr von einem bisher Unbekannten die Fahrseite eines silbernen Mercedes Kombi verkratzt. Der Pkw stand an der Seite zur Sinn. Der Kratzer läuft über die beiden Türen und wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 09741/6060, entgegengenommen. pol