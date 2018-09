Auto verkratzt: Zeugen gesucht

Auf einem Privatparkplatz in Garitz am Max-Planck-Weg wurde ein Fahrzeug verkratzt. Die Tat muss sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, zugetragen haben. Das Spurenbild deutet nach Polizeiangaben auf einen spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einen Schlüssel, hin. Die Schadenshöhe wurde auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol