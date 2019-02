Am Montag, gegen 17 Uhr, wurde ein 28-jähriger VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass nach Umbauten an dem Auto die Betriebserlaubnis erloschen ist. Insbesondere war der VV-Passat in unzulässiger Weise tiefergelegt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. pol