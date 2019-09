Auto und Pistole sichergestellt

Einen neuwertigen BMW 530 haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth am Donnerstagnachmittag auf dem Autobahnparkplatz Sophienberg sichergestellt. Das Fahrzeug war auf der A 9 in Richtung München unterwegs und wurde kontrolliert. Grund der Sicherstellung war eine aktuelle Fahndungsnotierung. Demnach war der Wagen vor geraumer Zeit in Berlin unterschlagen worden. Der 33-jährige Fahrer hatte sich den BMW vom Eigentümer ausgeliehen und einfach nicht mehr zurückgegeben. Zudem wurde bei der Kontrolle eine Kleinkaliberpistole unter dem Beifahrersitz gefunden. Da weder der Fahrer noch sein 31-jähriger Beifahrer einen Waffenschein hatten, wurde die Pistole noch vor Ort sichergestellt. Die beiden Männer aus Berlin wurden angezeigt. pol