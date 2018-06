Auto und Motorrad kollidieren im Kreisel

red



4000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag im Kreisverkehr zwischen Unter- und Obertheres . Gegen 9.45 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem BMW-Motorrad von Untertheres in Richtung Obertheres. Zur gleichen Zeit war ein 47-jähriger Autofahrer mit seinem Opel , von Wonfurt kommend, in den Kreisverkehr zwischen den beiden Ortschaften eingebogen. Der Pkw-Fahrer übersah dabei den Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand bei dem Zusammenstoß. Das Motorrad war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden.