Auto und Fahrer waren fahruntauglich

Weil sein Auto derart tiefer gelegt war, dass alle Räder die Radkästen streiften, hat die Verkehrspolizei am Donnerstag gegen 9.30 Uhr einen 29-Jährigen in der Rastanlage Aurach-Nord kontrolliert. Wie sich herausstellte, war der Brite auf dem Heimweg von einem Konzert in Prag, hatte Kokain konsumiert und außerdem eine Dose mit drogenhaltigen Pilzen dabei. Die Weiterfahrt wurde ihm wegen technischer und persönlicher Fahruntüchtigkeit verboten.