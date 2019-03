Auto und Anhänger kommen sich näher

Am Montagmittag wollte ein 77-jähriger Autofahrer in der Coburger Straße an einem geparkten Anhänger vorbeifahren. Als Gegenverkehr kam, zog der Rentner zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Anhänger. Hierdurch wurde die komplette Beifahrerseite des Pkw aufgerissen und es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. Am Anhänger, der ordnungswidrig geparkt war, entstand nur leichter Schaden. Verletzt wurde niemand. Elfjähriger verletzt sich nach Schubser Ein elfjähriger Junge, der sich am Montag um 17.15 Uhr am ZOB aufhielt, wurde nach einem kurzen Wortwechsel von einem vermutlich 13-Jährigen geschubst und fiel zu Boden. Er verletzte sich am Kopf und musste ambulant im Klinikum behandelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 zu melden. Unbekannter demoliert geparkten Seat Während des vergangenen Wochenendes wurde an einem in der Pödeldorfer Straße geparkten Seat Ibiza die Beifahrerseite verkratzt, der Außenspiegel beschädigt und eine Delle in der Fahrertür durch einen Fußtritt verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Marihuana bleibt nicht verborgen Am Montagmittag fielen einer Polizeistreife auf der Kettenbrücke zwei Personen auf, die deutlich nach Marihuana rochen. Bei der Kontrolle wurde bei einem 28-Jährigen ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz ist die Folge. Betrunken mit dem Roller unterwegs Am späten Montagnachmittag kontrollierte die Polizei in der Gönnerstraße einen Rollerfahrer. Da die Beamten bei dem 65-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Test am Alkomat durchgeführt, der einen Wert von 1,10 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Ladendiebin auf

frischer Tat ertappt In einem Bekleidungsgeschäft am Grünen Markt wurde am Montagabend eine 17-Jährige vom Ladendetektiv beobachtet, wie sie Kleidungsstücke im Wert von fast 300 Euro entwenden wollte. Die Jugendliche wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Telefonzelle braucht eine neue Scheibe Irgendwann zwischen Freitag, 1. März, und gestrigem Dienstag haben Unbekannte die Scheibe einer Telefonzelle am ZOB eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt 200 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. pol