Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Mittwoch gegen 6.30 Uhr in Trebgast. Ein Lkw-Fahrer hatte nach dem Beliefern einer Zimmerei beim Verlassen des Betriebshofs einen Ford Fiesta übersehen, der auf der Lindauer Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Am Fiesta entstand Totalschaden in Höhe von 2500 Euro; am Lkw wurde der am Heck befestigte Gabelstapler beschädigt. pol