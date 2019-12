Auto übersehen und angefahren

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagvormittag, gegen 11.10 Uhr in Maßbach. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Neue Straße und wollte nach rechts in die Poppenlauerer Straße abbiegen. Hierbei übersah er die von links kommende vorfahrtsberechtigte 63-jährige Ford-Fahrerin. Als diese schon fast an dem Mercedes-Fahrer vorbeigefahren war und rechts blinkte, um in einer Parkbucht zu parken, bog der 61-Jährige ab und stieß gegen die hintere rechte Stoßstange der 63-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von je rund 500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. pol