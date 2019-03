Auto übersehen - dann kracht es

Weil ein 62-jähriger Honda-Fahrer an einer Kreuzung in der Hauptstraße eine 30-jährige vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmerin, die geradeaus in Richtung Ermershausen unterwegs war, übersah, kam es am Montag gegen 8 Uhr zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.