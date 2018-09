Lichtenfels vor 16 Stunden

Auto übersehen: 8000 Euro Schaden

Ein 55-jähriger Michelauer fuhr am Freitag um 7 Uhr mit seinem Pkw aus einem Grundstück in die Kronacher Straße in Lichtenfels ein. Dabei übersah er den auf der Kronacher Straße fahrenden Pkw einer 19...