Auto übersehen: 14 000 Euro Schaden

Ein Gesamtschaden von circa 14 000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag um 16 Uhr zwischen Eichelsdorf und Hofheim. Mit ihrem Dacia Duster befuhr eine 54-Jährige die Staatsstraße 2275 von Eichelsdorf in Richtung Hofheim und übersah dabei eine 70-jährige Audi A6-Fahrerin, die nach links einbiegen wollte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Dacia-Fahrerin wurde verletzt in ein Haßfurter Krankenhaus gebracht. Die Audi wurde an der linken Fahrzeugfront stark eingedrückt. Der Schaden an den beiden Autos beträgt jeweils circa 7000 Euro.