Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Bayreuth zu, der am Dienstagnachmittag auf der B 303 zwischen Oberzaubach und Rugendorf aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam mit seinem Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam im dortigen Straßengraben auf der Seite zum Liegen. Der schwer verletzte Fahrer befreite sich selbst aus seinem Wrack und wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes vorbildlich versorgt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf circa 3000 Euro. Einen zusätzlichen negativen Beigeschmack bekam der Unfall durch einen dreisten 25-jährigen Autofahrer, der beim Vorbeifahren an der Unfallstelle sein Handy zückte und in Richtung der Einsatzkräfte filmte oder fotografierte. Dieser wurde noch am Unfallort durch Beamte der Polizei-Inspektion Stadtsteinach kontrolliert.