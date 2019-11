Auto touchiert Rollerfahrer

Leicht verletzt wurde ein Rollerfahrer am Donnerstagabend in der Münnerstädter Straße. Wie die Polizei meldete, rangierte eine 56-jährige Autofahrerin rückwärts aus einem Grundstück auf die Münnerstädter Straße ein. Dabei übersah sie einen 59-jährigen Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die Autofahrerin blieb unverletzt, der Rollerfahrer wurde mit dem Rettungswagen in das Elisabeth Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. pol