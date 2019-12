Auto touchiert Fußgängerin

Schmerzhafte Begegnung mit einem Autospiegel: Am Dienstag um 7.15 Uhr überquerte eine 18-jährige Frau die Rosenauer Straße in Coburg. Dabei wurde sie von einer 37-Jährigen, die mit ihrem Pkw vorbeifuhr, nicht bemerkt und mit dem Außenspiegel vom Fahrzeug erfasst. Die 18-Jährige stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung brachte sie der Rettungsdienst in das Krankenhaus, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol