Eine 29-jährige Würzburgerin ist am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 287 aus Unachtsamkeit mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto touchierte dabei die Leitplanke. Dadurch wurde die komplette Beifahrerseite des Wagens verkratzt, was zu einem Schaden von ungefähr 4000 Euro führte. Verletzt wurde niemand. An der Leitplanke entstand kein Schaden. pol