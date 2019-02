Auto streift Radfahrerin in Neunkirchen

Am Dienstagnachmittag ist in Neunkirchen am Brand eine 35-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden, als sie von einem 34-jährigen VW-Fahrer im Vorbeifahren gestreift wurde. Die beiden Verkehrsteilnehmer befuhren die Erlanger Straße. Die gestürzte Fahrradfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.