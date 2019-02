Auto streift einen Stadtbus

Beim Vorbeifahren an einem haltenden Bus in der Cortendorfer Straße hat eine 42-jährige Autofahrerin leicht das Rücklicht des Busses gestreift. Der Bus hatte gegen 14.35 Uhr an der Haltestelle gestoppt und ließ Personen aussteigen. Die Fahrerin des Dacia wollte auf der Gegenfahrbahn am Bus vorbeifahren und streifte dabei mit ihren Außenspiegel den Bus.