Auto stößt frontal gegen Hausmauer

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer am Sonntagmorgen, als er auf der Staatsstraße von Heiligenstadt in Richtung Unterleinleiter mit seinem BMW Mini nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Hausmauer stieß. Der 50-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.