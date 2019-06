Coburg vor 20 Stunden

Auto steht brennend in Garden-City-Straße

In der Garden-City-Straße auf der Lauterer Höhe brenne ein Fahrzeug, wurde der Polizei am Samstag gegen 3 Uhr mitgeteilt. Wer warum den abgemeldeten und beschädigten VW Lupo in Brand gesetzt hat, ist ...