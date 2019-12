Auto schlittert in den Graben

Bei Minustemperaturen ist am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr ein Seat-Fahrer in den Graben gefahren. Er befuhr die B 470 von Adelsdorf Richtung Höchstadt. Als er in die Schönwetterstraße abbiegen wollte, schlitterte er über die Verkehrsinsel der Ampel auf die Gegenspur und dort in den Graben. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Auch am Fahrzeug entstand kein Schaden.