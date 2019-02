Auto schlittert auf Eis in den Straßengraben

Mit 40 000 Euro ist an dem BMW wahrscheinlich Totalschaden entstanden. Mit dem Fahrzeug war am Samstag gegen 7 Uhr ein 33-Jähriger auf der Ortsverbindungsstraße von Rödental-Waldsachsen in Richtung Coburg-Cortendorf unterwegs. Vermutlich wegen der Glätte auf der Fahrbahn - die Nacht zuvor war frostig gewesen - kam der Fahrer in einer Rechtskurve von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben, wo das Fahrzeug wieder abprallte und auf der Straße quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Der 33-jährige Fahrer wurde dabei mittelschwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Coburg gefahren. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der total defekten Achse schwierig, und Feuerwehr Rödental musste dabei mit Hand anlegen. Deswegen war die Ortsverbindungsstraße eine Zeitlang gesperrt. Die Feuerwehr überwachte den Verkehr und die Sperrung. mst