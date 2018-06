Auto schleudert in die Mittelplanke

Auf der A 3 hat sich am Samstag gegen 22.45 Uhr zwischen der Rastanlage Aurach-Süd und der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Fürth mit seinem BMW die linke Spur der Autobahn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrzeugführer alleinbeteiligt nach links in die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend nach rechts in den Straßengraben. Der Mann erlitt schwere Rückenverletzungen. Er wurde in ein Erlanger Krankenhaus eingeliefert. Der BMW wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern noch an.