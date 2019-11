Auto schleudert gegen Metallzaun

Auf regennasser Straße ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Höchstadt ein Fahranfänger offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten. Sein Auto drehte sich um die eigene Achse und stieß mit dem Heck in einen Metallgartenzaun. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.