Auto-Salto auf dem Wasserdurchlass

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer, der am Dienstag um 7.20 Uhr von Sand kommend auf der Kreisstraße HAS 10 in Richtung Zell fuhr, geriet aus ungeklärter Ursache rechts auf das Bankett und fuhr auf einen dort befindlichen Wasserdurchlass. Sein Pkw überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Haßfurt gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.