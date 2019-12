Auto rutscht in den Garten

Ins Rutschen kam eine Citroen-Fahrerin am Mittwoch, als sie gegen 19.50 Uhr auf der abschüssigen Straße "Am Weglein" fuhr. Auf schneeglatter Fahrbahn schlitterte ihr Wagen in den Garten eines Anwesens in der Frühlingsstraße. Dabei wurde die Gartenmauer von zwei Anwohnern beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 3500 Euro. Die Unfallverursacherin sowie deren im Fahrzeug befindliche Mitfahrer blieben unverletzt. pol