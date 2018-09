Auto rollte selbstständig aus Parklücke

Auf dem Parkplatz des Bismarck-Museums in Hausen rollte am Sonntagmorgen ein Pkw, dessen Besitzer vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, selbstständig aus einer Parklücke. Das Auto stieß gegen den schräg gegenüber abgestellten Wohnanhänger. Der Unfallverursacher meldete sich bei der Polizei und wurde deshalb nur verwarnt. Der Sachschaden je Fahrzeug beläuft sich auf rund 500 Euro, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Bad Kissingen. pol