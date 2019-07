Eine VW-Fahrerin musste am Mittwochnachmittag in der Raiffeisenstraße verkehrsbedingt warten, um auf die Bundesstraße 286 fahren zu können. Auf der abschüssigen Straße rollte ihr Auto allerdings rückwärts und stieß gegen einen Pkw, der gerade hinter ihr stand. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde von der Polizei verwarnt. pol