Ihre Vergesslichkeit bekam eine 79-jährige Frau aus Rödental schmerzhaft zu spüren. Sie wollte am späten Montagnachmittag in der Henneberger Straße ihren VW Golf abstellen, vergaß jedoch vor dem Aussteigen, einen Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. Deshalb rollte der Wagen auf der abschüssigen Straße weg. Er prallte nach kurzer Strecke gegen einen geparkten Honda Jazz. Die Frau hatte bereits einen Fuß auf der Fahrbahn. Dadurch wurde ihr Bein in der Tür eingeklemmt. Feuerwehrleute konnten den Wagen zurückschieben und die ältere Dame dadurch befreien. Anschließend brachte sie der Rettungsdienst zur Behandlung ins Klinikum Coburg. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. pol