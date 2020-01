Auto rollt über Fuß

Der Polizei wurde am Freitag gegen 18 Uhr in der Von-Hutten-Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden gemeldet. Laut Erstmitteilung soll eine Person von einem Pkw angefahren worden sein. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein 37-jähriger Fahrzeuglenker eigenverschuldet beim Aussteigen aus seinem Pkw versehentlich auf das Gaspedal kam. Hierdurch machte der Wagen einen Satz rückwärts und überrollte den Fuß des Mannes. Geistesgegenwärtig stoppte seine Beifahrerin den Wagen. Der Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde mit Verdacht auf eine Fußfraktur in ein Bad Kissinger Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Wochenende mit. pol