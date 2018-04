Auto rollt gegen Motorrad

An der Einmündung in die Altendorfer Straße in Neuses hat eine 35-jährige Audi-Fahrerin nach links abbiegen wollen und ist dabei einem ebenfalls zum Abbiegen stehenden 64-jährigen Motorradfahrer leicht in die Satteltasche gerollt. Hierdurch stürzte dieser und wurde leicht im Rippenbereich verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden von 200 Euro.