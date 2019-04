Auto rollt gegen Laster

Eine 51-jährige Frau aus dem Landkreis Kronach vergaß am Mittwoch, die Handbremse ihres geparkten Opel anzuziehen, als sie das Auto gegen 13.50 Uhr in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße parkte. Der Opel rollte gegen einen davor stehenden Lastwagen. An dem Lkw entstand zwar kein Schaden, doch die Motorhaube des Opel wurde verkratzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit ungefähr 500 Euro. pol