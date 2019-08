Ein Honda-Fahrer und ein VW-Fahrer waren am Samstagabend auf der Kreisstraße KG 16 von Aschach kommend nach Bad Bocklet unterwegs. An einer Baustellenampel mussten die beiden Verkehrsteilnehmer anhalten und warten. Dabei legte der Honda-Fahrer den Leerlauf ein. Plötzlich machte sich sein Fahrzeug jedoch selbstständig und rollte auf den vor ihm stehenden VW auf. Es entstand dabei ein Sachschaden von circa 400 Euro, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Montag mit. pol