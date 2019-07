Einen Sachschaden von mindestens 5000 Euro hat ein 20-jähriger Coburger bei einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einer Steintreppe verursacht, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Unfall geschah um 17 Uhr in der Heldburger Straße. Der Schaden am Fahrzeug wird mit 1500 Euro beziffert, der an der Steintreppe mit 3500 Euro. pol