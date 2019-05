Auto prallt gegen Schild

Am Dienstag befuhr ein 72 Jahre alter VW-Golf-Fahrer die Spitaltorstraße in Ebern in Richtung Marktplatz und übersah dabei ein Verkehrszeichen. Das Auto prallte gegen das Schild. Am Golf entstand Sachschaden an der Stoßstange in Höhe von rund 1000 Euro. Das Verkehrszeichen wurde umgefahren und demoliert; hier schätzt die Polizei den Schaden auf rund 100 Euro.