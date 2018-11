Auto prallt gegen Laterne

6000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Ebern. In den Morgenstunden befuhr ein Pkw die Straße "Im Mannlehen", wie die Polizei mitteilte. Aus noch unbekannter Ursache kam der Fahrer nach links von der Straße ab und prallte mit seinem Auto frontal gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne wurde durch den Aufprall komplett umgeknickt und am Wagen entstand Totalschaden. Der Pkw-Fahrer parkte sein Auto auf der gegenüberliegenden Hofeinfahrt und legte sich zum Schlafen ins Bett. Anwohner bemerkten einige Zeit später den Schaden und verständigten die Polizei. Der Fahrer konnte durch die eingesetzte Streife ausfindig gemacht und wurde aufgeweckt. Dabei stieg den Beamten bereits Alkoholgeruch in die Nase, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. red