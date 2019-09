Auto prallt gegen Baum

Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen bei Hofheim. Gegen 3.45 Uhr war ein 20 Jahre alter Autofahrer auf der Strecke von Hofheim nach Ostheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin drehte sich sein Auto, prallte gegen einen Baum und blieb schließlich in der angrenzenden Wiese stehen. Sowohl der Fahrer als auch seine 21 Jahre alte Mitfahrerin blieben beim Unfall unverletzt. Nachdem ein Alkoholtest beim Unfallverursacher allerdings einen Wert von fast 0,5 Promille ergeben hat, wurden bei dem 20-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Andere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall offenbar nicht beteiligt.