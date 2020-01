Rentweinsdorf vor 17 Stunden

Auto prallt auf eine Hausmauer

Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall in Rentweinsdorf. Am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr war die 37-Jährige auf dem Weg zur Arbeit mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve am Klauberg n...