Auto nähert sich einer Frau gefährlich

Glimpflich ging am Mittwochmittag ein Vorfall auf der Pfaffendorfer Hauptstraße aus. Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem Fiat in Richtung Ebern. Eine 21-Jährige stand zu diesem Zeitpunkt auf der Straße und redete am geöffneten Fahrerfenster mit ihrer Mutter, die in ihrem Auto saß. Die 30-jährige Autofahrerin näherte sich so bedrohlich nahe dem stehenden Auto der Mutter, dass sich die 21-Jährige an das Auto ihrer Mutter herandrücken musste, um von dem vorbeifahrenden Fiat nicht erfasst zu werden. Zu einer Berührung zwischen Auto und der 21-Jährigen ist es nicht gekommen, so dass niemand verletzt wurde. Weiterhin stellte sich heraus, dass sich die beiden Frauen kannten. Das Verhalten der 30-jährigen Autofahrerin stellt laut Polizeiangaben den Straftatbestand einerversuchten gefährlichen Körperverletzung dar, die bei der Staatsanwaltschaft Bamberg zur Anzeige gebracht wird.