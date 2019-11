Auto mit Schlüssel zerkratzt

Am Samstagabend zwischen 18.30 und 21.50 Uhr hat ein unbekannten Täter in der Bachäckerstraße in Garitz ein Auto verkratzt. Der Wagen war in einer frei zugänglichen Hofeinfahrt abgestellt. Der Täter beschädigte die rechte Fahrzeugseite. Der entstandene Blechschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Kissingen. pol