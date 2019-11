Auto mit Gegenstand verkratzt

In der Zeit von Samstagabend bis Montagvormittag wurde ein in der Theresienstraße geparkter, schwarzer Pkw der Marke Daimler mutwillig beschädigt, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug war in einem Hof zwischen zwei Mehrfamilienhäusern ordnungsgemäß geparkt und wurde mit einem spitzen Gegenstand am hinteren linken Kotflügel verkratzt. Es entstand ein Lackschaden von circa 600 Euro. Hinweise an die Polizei unter der Tel.: 0971/714 90. pol